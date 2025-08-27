В Сальском районе ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом

В Сальском районе на трассе «Котельниково-Песчанокопское» сегодня днем, 27 августа, столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно, 46-летний водитель автобуса по маршруту «Москва – Элиста», в салоне которого находились 15 человек, превысил скорость и столкнулся с впереди движущимся автомобилем Lifan. В результате ДТП 10-летний пассажир легкового автомобиля попал в больницу с травмами.

Константин Соловьев