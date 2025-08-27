В Севастополе осудят ОПГ по делу об организации незаконной миграции

Севастопольский городской суд вынес приговор четырем местным жителям, признанным виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Следствие установило, что в 2021 году 52-летний предприниматель создал преступную группу, занимавшуюся фиктивной регистрацией мигрантов. В схему были вовлечены три жительницы города, которым были распределены роли, сообщает пресс-служба следкома Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участники группы подыскивали иностранцев, желавших за вознаграждение встать на учет, изготавливали фиктивные документы и передавали их в подразделение по вопросам миграции. Денежные средства принимались под видом оплаты консультационных и юридических услуг.

Деятельность группы была выявлена в ходе прокурорской проверки совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Суд назначил наказание в виде лишения свободы условно на сроки от двух до трех лет. Организатор также оштрафован на 200 тыс. руб., одна из его соучастниц — на 100 тыс. руб.

Отдельно в суде рассматривается дело сотрудницы отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями при фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Вячеслав Рыжков