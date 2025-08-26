Премьер Бельгии предупредил о последствиях в случае конфискации активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против предложения некоторых стран Евросоюза конфисковать замороженные активы России. По его словам, активы юридически неприкосновенны, поэтому их конфискация будет иметь системные последствия.

Барт Де Вевер

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе, в Euroclear. Я знаю, что некоторые правительства пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто»,— отметил Барт Де Вевер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине (цитата по Reuters). Господин Мерц заявил, что разделяет позицию Бельгии об опасности изъятия активов РФ.

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина российских валютных резервов. До сих пор в странах ЕС не нашли законных оснований для конфискации российских средств из-за опасений по поводу позиций евро как резервной валюты. В мае Фридрих Мерц заявлял, что страны ЕС конфискуют активы, как только найдут «надежную правовую почву».