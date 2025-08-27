Игрока «Ростова» вызвали в национальную сборную Ирана

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби вызван в национальную команду Ирана. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Иран проведет три матча в рамках Кубка CAFA во время сентябрьской паузы: против Афганистана, Индии и Таджикистана. Клуб также сообщил, что футболисты Даниил Шанталий и Антон Шамонин попали в расширенный список молодежной сборной России. В рамках сборов команда проведет два товарищеских — 5 и 8 сентября — матча с командой Саудовской Аравии U-23.

Константин Соловьев