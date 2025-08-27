Чистая прибыль «Русснефти» по МСФО снизилась в три раза за первое полугодие

«Русснефть» за полгода заработала 11,84 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, говорится в отчетности компании. Это в 3,2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда сумма чистой прибыли составила 38,48 млрд руб.

Выручка компании снизилась почти на 18,6%, и составила 119,6 млрд руб. Операционная прибыль также снизилась до 21,5 млрд руб. против 39,5 млрд руб. в 2024 году. Себестоимость реализации сократилась на 15,6%, до 84,5 млрд руб.

«Русснефть», по ее же собственным данным, находится на шестом месте по добыче нефти в России. Она добывает более 6 млн тонн сырья в год. Летом компания решила не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год. Выплаты получат только владельцы привилегированных акций. В июне зарегистрированная в Дубае OCN International DMCC вышла из числа акционеров.