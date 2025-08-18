«Татнефть» рекомендовала дивиденды за первое полугодие, оказавшиеся ниже ожиданий

Совет директоров ПАО «Татнефть» принял решение о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 14,35 руб. на акцию. Информация об этом опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Эта сумма оказалась ниже опубликованных ожиданий аналитиков, сформированных после публикации финансовой отчетности по РСБУ. В прошлом году выплата дивидендов за первое полугодие составила 38,2 руб. на акцию, а общая сумма выплат — 88,86 млрд руб.

После объявления о дивидендах котировки компании снизились. К 16:30 по мск обыкновенные акции опустились с 711,2 руб. за акцию до 701,5 руб. за бумагу. В то же время привилегированные акции снизились до 668,5 руб. за бумагу, согласно данным Московской биржи.

Чистая прибыль компании «Татнефть» за первое полугодие 2025 года составила 66,7 млрд руб., что в 1,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Влас Северин