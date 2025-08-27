Группа компаний UMG

Один из ведущих российских производителей строительно-дорожной, специальной и сельскохозяйственной техники. Включает в себя машиностроительные заводы «Эксмаш», «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал», Брянский тракторный завод, «Челябинские строительно-дорожные машины» и АО «Ивановец». Кроме того, в состав группы входит инженерный центр, расположенный в Твери и имеющий подразделения на основных производственных площадках.

В линейку техники UMG входят колесные и гусеничные экскаваторы, индустриальные перегружатели, экскаваторы-погрузчики, автогрейдеры, автокраны, телескопические и фронтальные погрузчики, бульдозеры, сельскохозяйственные тракторы, а также мульчеры, ратраки и экскаваторы на автомобильном шасси.

Управляющая компания группы ООО СДМ («Строительно-дорожные машины»), согласно ЕГРЮЛ, на 99,9% принадлежит АО «СДМ Холдинг». Собственники АО «СДМ Холдинг» в ЕГРЮЛ не раскрываются. По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка СДМ составила 7,1 млрд руб., чистая прибыль — 70,8 млн руб. Финансовые показатели за последующие годы не раскрывались.