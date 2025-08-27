Отбор кандидатов на пост мэра Курска пройдет 3 октября

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал распоряжение о назначении даты отбора кандидатов на пост мэра облцентра.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание мэрии Курска

Прием документов от претендентов будет осуществляться с 27 августа по 30 сентября. Второй этап, запланированный на 3 октября, включает собеседование с кандидатами и их оценку по десятибалльной шкале. Господин Хинштейн отметил, что если после проверки документов на следующий этап допустят одного человека, отбор признают несостоявшимся. В итоге главе региона представят двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Это решение примет комиссия, состав которой господин Хинштейн утвердил на прошлой неделе.

Политолог Владимир Слатинов пояснил в своем Telegram-канале, что кандидатов для отбора могут выдвинуть политические партии с фракциями в Госдуме и регпарламенте, Общественная палата Курской области, Совет муниципальных образований региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. О самовыдвиженцах речь не идет.

Предыдущий мэр Курска Игорь Куцак подал в отставку 7 апреля, сославшись на семейные обстоятельства. В то ж время источники «Ъ» связывали его уход с жесткой критикой со стороны Александра Хинштейна. Депутаты горсобрания приняли отставку господина Куцака 10 апреля, назначив и. о. градоначальника его заместителя Сергея Котлярова, который ранее курировал внутреннюю политику и социальный блок.

Кабира Гасанова, Алина Морозова