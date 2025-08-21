Александр Хинштейн сформировал комиссию по выбору мэра Курска

Врио губернатора Александр Хинштейн утвердил состав комиссии по отбору кандидатов на пост главы Курска. Председателем комиссии стал ректор Юго-Западного госуниверситета, единорос Сергей Емельянов, следует из соответствующего постановления.

Зампредом комиссии был утвержден председатель Курского горсовета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Малков, а секретарем — замдиректора областного департамента госслужбы Сергей Рябыкин. Также в комиссию вошли замдиректора департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений, госсоветник 1-го класса Андрей Кирьянов, зампредседателя региональной Ассоциации ветеранов СВО Максим Калуцких, главврач курского онкоцентра Углеш Станоевич и руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Шумаков.

Комиссия должна будет зарегистрировать кандидатов, провести оценку их документов и собеседования, заслушав предложения по социально-экономическому развитию облцентра. Отбор будет проводится в два этапа: на первом члены комиссии будут рассматривать предоставленные документы, на втором — проводить собеседования, оценивая кандидатов по 10-бальной шкале. В случае, если ко второму этапу будет допущено менее двух кандидатов, отбор будет признан несостоявшимся. В итоге комиссия должна будет рекомендовать губернатору двух кандидатов, набравших максимальные баллы.

Последний мэр Курска Игорь Куцак заявил о досрочной отставке 7 апреля, объяснив ее семейными обстоятельствами, хотя источники «Ъ» говорили, что градоначальник не выдержал жесткой критики со стороны господина Хинштейна. Официальную отставку господина Куцака депутаты горсобрания приняли 10 апреля, назначив и. о. градоначальника его заместителя Сергея Котлярова, который ранее курировал внутреннюю политику и социальный блок.

Ульяна Ларионова