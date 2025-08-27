В Батайске заключенных могут привлечь к производству мебели

В Батайске заключенных могут привлечь к производству строительных материалов и другой продукции для социально значимых учреждений. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей ГУФСИН и главы администрации города Валентином Кукиным, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Цель сотрудничества — создание новых рабочих мест, расширение возможностей для занятости и развитие проектов, полезных для города», — говорится в сообщении.

Власти и правоохранители также обсудили вопрос информирования жителей города о наборе на службу в ФКУ ИК-15. Стороны договорились о размещении рекламы в социальных сетях, на билбордах города и в местах массового пребывания людей.

Константин Соловьев