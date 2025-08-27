На Дону экспертиза одобрила строительство жилого комплекса за 8 млрд рублей

Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту многоквартирной жилой застройки в Аксайском районе Ростовской области. Застройщиком и техническим заказчиком выступают компании, связанные с московским АО «Ремида». Соответствующая информация опубликована на портале Единого госреестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно размещенной информации, проект касается 3-й и 4-й очереди строительства в пос. Темерницкий Щепкинского сельского поселения. Техническим заказчиком стало ростовское ООО «Стандарт-М», а застройщиком — ООО «СЗ Уральская 87», которое весной 2024 года перерегистрировалось из Краснодара в Ростов-на-Дону.

Девелоперский проект предусматривает возведение двух десятков многоквартирных домов высотой 6-8 этажей. Общая площадь комплекса составит около 190 тыс. кв. м. На первых этажах разместятся коммерческие помещения. Объем инвестиций в проект достигнет 8 млрд руб.

По данным системы СПАРК, обе организации контролирует московское АО «Ремида», специализирующееся на инвестициях в строительные объекты. При этом 75% капитала «Стандарт-М» принадлежит генеральному директору «Ремиды» Сергею Григорьеву. В активы АО «Ремида» в Ростовской области входят ДСК «Монолит» (ранее завод «Ирдон») и ООО «Фрихауз», строящее бизнес-центр на Гвардейской площади в Ростове.

Валентина Любашенко