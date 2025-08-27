Ростехнадзор привлек к ответственности две энергокомпании из Ростова

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора обнаружило нарушения в работе двух энергетических компаний, входящих в группу «Россети» — «МЭС Юга» и «Россети Юг». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В отношении «Россети Юг» были высказаны претензии, связанные с соблюдением обязательных норм при использовании и обслуживании объектов электроэнергетики и энергопринимающих систем.

«Установлено, что нарушаются требования к обеспечению надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, планированию ремонтов оборудования, эксплуатации маслонаполненных устройств, укомплектованию аварийного запаса и оформлению технической документации», — говорится в сообщении Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Нарушения «МЭС Юга» касались недостаточного контроля за проведением технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций (ПС) и линий электропередач (ВЛ). В частности, компания не выполнила запланированные на первое полугодие 2025 года работы на ВЛ 500 кВ Ростовской АЭС, на ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС — Тихорецк.

В отношении «Россети Юг» и ответственных лиц компании возбужден ряд административных дел, а компания «МЭС Юга» и восемь его сотрудников уже привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Наталья Белоштейн