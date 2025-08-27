Апелляция оставила без изменений решение об изъятии активов «Вектор Рейл»

Свердловский областной суд оставил в силе решение об изъятии активов группы «Вектор Рейл» стоимостью более 242 млрд руб. в доход государства, сообщили «Ъ-Урал» в суде.

«По итогам апелляционного рассмотрения решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения»,— сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в апреле принял решение по иску Генпрокуратуры РФ, взыскав в доход государства 30,1 млрд руб. с бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, его советника Алексея Тайчера и других ответчиков. В собственность Российской Федерации были переданы 12 компаний, входящих в принадлежавшую ответчикам группу «Вектор Рейл». Компании занимаются железнодорожными грузоперевозками, лизингом или управлением коммерческими структурами холдинга.

По данным Генпрокуратуры, в 2015 году контроль над АО «Федеральная грузовая компания», созданным из имущества ОАО РЖД, получил гражданин Израиля и резидент Великобритании Алексей Тайчер, ставший ее гендиректором. Прокуратура указывает, что он вошел на эту должность при поддержке старшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, ранее бывшего его советником. По его протекции Алексей Тайчер занимал и другие руководящие посты в РЖД и дочерних компаниях. Надзорные органы считают, что это давало им «неограниченное влияние на управление, доступ к конфиденциальной информации о деятельности, доходах и активах» этих предприятий.

В результате этого, по данным прокуратуры, часть соглашений заключалась «вопреки решению совета директоров ФГК и в отсутствие экономической целесообразности», что привело к дополнительным расходам компании. Помимо этого, по данным следствия, Салман Бабаев и Алексей Тайчер выводили средства компании в свою пользу, в общей сложности не менее 30,1 млрд руб.

