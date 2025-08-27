Мелони: в основном обсуждаются гарантии безопасности Украины по 5-й статье НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в основном западные союзники рассматривают механизм по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО в качестве гарантии безопасности Украины. Эта статья предполагает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Италия всегда отмечала, что залогом мира являются надежные гарантии безопасности Украине. С этого надо начинать, и это было утверждено на недавней встрече в Вашингтоне между европейцами, американцами и Украиной. Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО,— сейчас основное в обсуждениях»,— сказала Джорджа Мелони на форуме в Римини.

Как писал Bloomberg, при обсуждении гарантий безопасности Джорджа Мелони предлагала формат «НАТО-Лайт»: Украина не будет членом Североатлантического алянса, но в случае нападения на нее союзники в течение 24 часов должны согласовать ответные меры. По данным Financial Times, примерный план западных стран также предполагает развертывание трех линий обороны на Украине.

Лусине Баласян