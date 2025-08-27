FT: cтраны Запада намерены создать три линии обороны на Украине
Западные страны составили «примерный план» предоставления защиты Украине, который намерены реализовывать после заключения мирного соглашения. Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, план включает в себя развертывание трех линий обороны.
Первая будет включать демилитаризованную зону, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию с Украиной и Россией. В следующую линию должны войти украинские войска, «вооруженные и обученные военными НАТО». В глубине Украины будут размещены «силы сдерживания» под руководством стран Европы, которые, предположительно, «будут поддерживать американские войска с тыла».
Издание указывает, что США ранее заявили о готовности «предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя для любого западного плана безопасности», а также принять участие в выстраивании системы противовоздушной обороны для Украины. Однако США выступают против размещения собственных войск на Украине, а «представители администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях».
В свою очередь источники Financial Times из числа европейских официальных лиц признают, что «любое развертывание может иметь место только при поддержке США, которые будут обеспечивать, контролировать и защищать европейские войска».