С начала года из Ростовской области экспортировали почти 220 тонн рыбы

С территории Ростовской области с начала 2025 года экспортировали 14 партий рыбы общим весом в почти 220 т. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Три партии продукции, весом почти в 58,5 т, отправили в Молдову, по две партии — в Израиль и Сербию, по 19 и 18 т соответственно. Единожды донская рыба в 2025 году отправлялась в Грузию — чуть более 9,5 т. Самый большой объем Ростовская область экспортировала в Азербайджан — шесть партий общим весом в более 114,5 т. С территории региона в эти страны поступали сушено-вяленые лещ, красноперка, вобла сушено-вяленая, судак и щука, а также мороженые лещ и судак.

Константин Соловьев