В Ростовской области ипотекой под 1% воспользовались 95 выпускников-отличников

Льготной ипотекой под 1% годовых в Ростовской области с момента запуска программы воспользовались 95 выпускников-отличников, в том числе 19 человек в 2025 году. Об этом сообщил портал ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на региональный минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 2023 года на реализацию проекта потрачено 41 млн руб. 68% участников программы приобрели недвижимость в Ростове-на-Дону. В бюджете на 2025 год предусмотрено 46,2 млн руб.

«Программа адресована медикам и педагогам, получившим высшее образование с отличием с 2021 года. Главное требование — работать и приобретать недвижимость в одном городе или районе области, при этом трудоустройство в государственном учреждении должно быть основным местом работы»,— приводятся в сообщении слова представителей ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что участникам предоставляется кредит под 1% годовых на 10 лет. Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. Жилье можно покупать как на первичном рынке — новостройки и индивидуальное жилищное строительство, так и на вторичном для специалистов, работающих по договору о целевом обучении.

Валентина Любашенко