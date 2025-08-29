По Дону гуляют

На Дону экологический туризм ориентирован на активный отдых на природе и изучение биологического разнообразия региона. Однако региональная инфраструктура в этом сегменте пока еще не сформирована. Как отмечают участники и эксперты рынка, развитие экотуризма требует комплексного подхода и встраивания в общую стратегию развития области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Дону растет количество экообъектов, включая глэмпинги и фермерские хозяйства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ На Дону растет количество экообъектов, включая глэмпинги и фермерские хозяйства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Ростовской области функционируют 89 особо охраняемых природных территорий (OOПT) федерального, регионального и местного значения, приводит данные министерство природных ресурсов и экологии региона. В частности, на территории Орловского и Ремонтненского районов расположен государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», являющийся ООПТ федерального значения. В непосредственной близости от заповедника ассоциацией «Живая природа степи» организован Центр редких животных европейских степей, где восстанавливают численность исчезающих животных.

На территории Красносулинского района расположен Государственный природный заказник «Горненский». Как отметили в минприроды Ростовской области, заказник является наиболее перспективной площадкой для развития экологического туризма. Особую ценность представляет природный комплекс. На его территории находятся скальные выходы песчаников, река Кундрючья с участками русла, характерными для горных ущелий. В заказнике представлены как естественные степные сообщества растительности, так и лесные насаждения старейшего степного лесхоза на юге России, созданного в 1876 году на месте открытой степи.

Приватность, природа и смыслы

В Ростовской области экотуризм ориентирован в основном на активный отдых на природе и изучение биологического разнообразия региона, отмечает директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса путешествий «Туту», создатель проекта «Медиаразведка», эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова. Например, в парке «Малинки» представлено более 200 видов птиц и 17 видов млекопитающих. Есть туристические прогулочные маршруты. Еще одна точка притяжения — парк «Лога», расположенный в хуторе Старая Станица. «Это природный парк с ландшафтным дизайном, оформленный в стиле русских былин и сказок. На севере Ростовской области расположен заповедник "Большие Быковские буруны", с песчаными барханами»,— рассказала Наталья Анисимова.

«Ростовская область сочетает степные ландшафты, речные просторы и казачье наследие. Основной поток туристов (60%) — это жители Ростовской области и соседних регионов: Краснодарский край, Волгоградская область. Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других удаленных городов, которые ищут "антистресс-отдых" в степных ландшафтах и интересуются историей донского края, составляют 40%. Семьи с детьми составляют 70% посетителей»,— приводит пример администратор этнопарка «Кумжа» Марина Петяева.

Как считает владелица глэмпинга «Синий яр» Ольга Нор-Аревян, экотуризм в Ростовской области сегодня представлен отдельными объектами, которые позволяют туристам быть максимально близко к природе, с разным уровнем комфорта и удобств в зависимости от ценовой категории и концепции проекта. Это могут быть маршруты одного дня (экопарк, экотропа, заповедник, лес) или средства размещения в удалении от города (базы отдыха, глэмпинги). Основные направления экотуризма включают в себя наблюдение за дикой природой, степные и прибрежные экомаршруты, прогулки в лесных массивах.

Наиболее активно экотуризм развивается на ООПТ, в долине реки Дон, особенно в Усть-Донецком районе с его песочными пляжами, и в районах Таганрогского залива и лимана.

«Спрос стабильно растет, в частности, за счет туристов из центральных и южных регионов. Региональные объекты работают с внутренним туризмом и weekend-потоком. Например, наш глэмпинг получает гостей преимущественно из Ростова-на-Дону и области, центрального региона (в основном Воронежская область) и Краснодарского края, Москвы. Также трижды были гости из Тулы. Заметили в этом сезоне значительное увеличение гостей из ЛНР и ДНР. Многие приезжают на выходные и остаются на несколько ночей, интересуясь природным уединением, рыбалкой»,— отмечает Ольга Нор-Аревян.

«Ценовая политика в регионе варьируется в зависимости от уровня размещения, длительности экскурсии и типа туров. Проживание в экоотелях и на базах отдыха может стоить от 4 тыс. до 13,5 тыс. руб. за ночь для двоих. Однодневные экскурсии по экотропам, как правило, обойдутся от 3 тыс. руб. с человека, в зависимости от продолжительности и уровня гида»,— приводит пример руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Мария Журавлева.

Как отмечает соучредитель глэмпинга «Три воды» Любовь Гусельникова, после пандемии экотуризм стал не просто модой, а новым стандартом комфорта. Гости ищут не аквапарки с анимацией и дискотеками, а приватность, природу, мягкую инфраструктуру и смысл.

Инфраструктуры не хватает

Региональная туристическая инфраструктура в сегменте экотуризма пока развита слабо. Ограничено количество любых средств размещения экокласса. Недостаточно развита транспортная доступность объектов, слабые подъездные пути и общественное питание вблизи экотерриторий, комментирует Ольга Нор-Аревян. Требуются инвестиции в подъездные пути, питание, навигацию и сервис. Появляются новые частные экопарки и глэмпинги, предлагающие современные решения. Но инфраструктура большинства заказников, ООПТ сейчас не рассчитана на массовый туризм, обращает внимание эксперт.

Одной из ключевых проблем Любовь Гусельникова считает неопределенность и ограниченность статуса земель. Большинство природно привлекательных участков (особенно вдоль водоемов и в лесных массивах) имеет статус земель сельхозназначения. Это делает невозможным развитие туристической инфраструктуры в соответствии с законом. Провести туда базовые коммуникации — газ, воду, электричество — либо юридически невозможно, либо сопряжено с непропорционально высокими затратами, отмечает эксперт.

«Также мы видим проблемы с кадрами — это, наверное, боль каждого предпринимателя. Из-за отдаленности от города сложно найти сотрудников, которые хотят работать. Это совсем другая специфика, с которой еще нужно научиться работать. Нехватка образовательных программ, текучесть, отсутствие туристических школ — пока это некритично. Но на перспективу развития туризма на территории региона эти факторы будут очень влиять»,— говорит Любовь Гусельникова.

Среди причин, которые могут тормозить развитие экотуризма на территории области, собственник загородного отеля премиум-класса «Уткино Country House» Алексей Фролов назвал цены на энергоресурсы. «Я убежден, что региону необходима продуманная маркетинговая стратегия по продвижению возможностей в сфере туризма в целом и экотуризма в частности, которая стала бы магнитом для привлечения турпотока на Дон»,— отмечает собеседник.

Помимо этого, Марина Петяева обращает внимание на отсутствие общественного транспорта к удаленным объектам — например, к степным заповедникам. Несмотря на появление новых экообъектов, транспортная доступность многих этнопарков сегодня зависит от личного автотранспорта или экскурсионных автобусов, что ограничивает возможности для самостоятельных туристов. Также остро стоит вопрос информационного сопровождения. Есть сложности при оформлении причалов — как возможного туристического пути к этнопаркам. Не хватает кафе с местной кухней. Свою роль играет сезонность: 90% потока — весной, летом и осенью. Зимой объекты простаивают. Есть и экологические риски. Неорганизованные туристы оставляют мусор в степных зонах, кормят животных вредной для них едой.

Среди других сложностей развития экотуризма Ольга Нор-Аревян назвала информационный пробел — отсутствие четкого экотуристического имиджа региона как внутри Ростовской области, так и за ее пределами. «Мы сами не верим, что являемся туристически чрезвычайно привлекательной территорией»,— говорит собеседница издания.

Развитие экотуризма требует комплексного подхода и встраивания в общую систему развития региона, считает Наталья Анисимова. Отсутствие четких определений, стандартов, сложности с оформлением земельных участков и привлечением инвестиций — это основные факторы, которые тормозят развитие этого направления, считает госпожа Анисимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Дону экотуризм ориентирован на активный отдых на природе и изучение биологического разнообразия региона

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ На Дону экотуризм ориентирован на активный отдых на природе и изучение биологического разнообразия региона

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Работать с территорией

Впрочем, есть и положительные изменения. Как отмечает Марина Петяева, в регионе появляются новые экообъекты: глэмпинги, фермерские усадьбы. Развиваются веломаршруты в природном парке «Донской». Регион активно продвигается через портал «Тихий Дон», участвует в федеральных и международных выставках. Введение туристического налога в 2025 году стало важным шагом — только за первые четыре месяца Ростов привлек 14 млн руб. в муниципальный бюджет. «Мы надеемся, что часть этих средств будет направлена на поддержку частных этнопарков, например, грантов на реставрацию объектов, не являющихся историческими памятниками, но используемых как макеты для погружения в исторические события, или на развитие инфраструктуры. Это помогло бы сохранить уникальное духовное наследие народа и повысить привлекательность региона в целом»,— добавляет эксперт.

Кроме того, предприниматели получают субсидии на создание инфраструктуры в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие культуры и туризма». Однако для комплексного развития инфраструктуры требуется масштабирование, гибкий подход, считают участники рынка. «Например, можно сразу объявить программу субсидий по развитию туристической инфраструктуры на пять лет (или хотя бы на два года) вперед и принимать заявления от предпринимателей на развитие инфраструктуры каждый квартал. Это позволит нам планировать свою экономическую и инвестиционную деятельность, повысит количество поданных заявок и увеличит процент заявок, которые прошли отбор. Периодичность, регулярность, короткий цикл дадут больше результата для достижения целей по направлению туризма в сфере субсидирования развития инфраструктуры совместно с предпринимателями»,— считает Ольга Нор-Аревян.

Некоторые предприниматели стали участниками программы минэкономразвития и получили поддержку на развитие инфраструктуры: установку жилых юнитов, закупку спортинвентаря и активностей. И это дало ощутимый импульс. В будущем хотелось бы перехода от точечной поддержки к системной работе с экосредой, говорит Любовь Гусельникова.

«Прогресс есть, но он пока не системный. Основные ресурсы региона — Дон, уникальные природные зоны, долина Дона — слабо раскрыты туристически. Инфраструктура создается усилиями предпринимателей при поддержке самого региона. Нам не хватает интегрированной стратегии: навигации, брендирования территорий, координации между природоохранными и туристическими структурами. При этом потенциал колоссальный. Ростовская область может стать хорошим центром южного экотуризма России, если продолжит так же динамично развиваться»,— уверена Любовь Гусельникова.

Как считает Мария Журавлёва, природные ресурсы региона, улучшение инфраструктуры и рост интереса к экологически чистому отдыху будут способствовать увеличению популярности этого сегмента. Важно, чтобы развитие экотуризма происходило в гармонии с охраной природы, обеспечивая устойчивость и долгосрочную привлекательность региона для туристов.

«Экологический туризм обладает большим потенциалом развития в регионе и является, на мой взгляд, импульсом для экономического роста. Безусловно, кроме этого, он имеет значительное социально-культурное значение. Мы с супругой много путешествуем и наблюдаем, как экотуризм превратился в одно из приоритетных направлений развития туризма в мире»,— отмечает Алексей Фролов.

«Перспективы рынка колоссальные, если мы будем смотреть не на то, что нужно гостю сегодня и что делают все остальные, а на то, что не делает никто. Нам, как представителям экотуризма, нужно задуматься: стоит ли гнаться за современными трендами и рынком или же лучше вернуться к корням, восстанавливая и развивая те традиции, которые были потеряны в русской глубинке. Потребность летом проводить время на природе заложена в сознании русского человека»,— комментирует основатель экоотеля «Феникс» Елена Козырева.

Как считает соучредитель глэмпинга «Три воды» Артем Гусельников, у Ростовской области есть все, чтобы занять нишевое, но сильное положение: не стать «вторым Сочи», а стать первой в экотуризме. Сильная гастрономия, виноделие, водные маршруты, богатая природа — главное, правильно это упаковать и продвигать. «Будущее за теми, кто не просто "строит домики", а работает с территорией, сообществом и ценностями. И мы — на этой стороне»,— резюмирует эксперт.

Андрей Пугачев