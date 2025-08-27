Ярославский полигон ТКО могут отдать в концессию

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области получило право заключать концессионные соглашения в отношении объектов размещения и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Соглашение может быть заключено в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО.

Правительству Ярославской области принадлежит АО «Скоково», который эксплуатирует одноименный полигон ТКО. Это единственный такой объект в регионе в областной собственности. АО «Скоково» работает с 2007 года. Компания имеет несколько действующих лицензий на обращение с отходами 1-4 классов опасности. Расчетный срок эксплуатации — до 2038 года.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о проводимой работе с потенциальным концессионером, который может заняться строительством комплекса по переработке отходов рядом с деревней Скоково. Планируемая мощность — 220—250 тыс. тонн отходов в год. Общая площадь — 40-70 гектаров. Срок реализации — 2028-2030 года.

Ранее в регионе уже была практика концессий в сфере ТКО. В 2017 году между администрацией Углича и ООО «Хартия» было заключено концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации полигона.

Алла Чижова