Комплекс переработки отходов построят рядом со Скоково

Комплекс по переработке отходов планируют построить рядом с деревней Скоково в Ярославском районе. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по ЖКХ ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как пояснила представитель министерства лесного хозяйства и природопользования Антонина Козлова, сейчас ведется работа с потенциальным концессионером. Планируемая мощность комплекса составляет 220—250 тысяч тонн отходов в год. Общая площадь — 40-70 гектаров. Срок реализации — 2028-2030 года.

Как сообщалось ранее, появление комплекса в Ярославском районе позволит снизить затраты на транспортировку твердых бытовых отходов, поскольку в областном центре и в этом районе образуется 50% от их общего объема в регионе. Комплекс по переработке отходов нужен в рамках реализации нацпроекта «Экология», который подразумевает к 2030 году 100% прохождение всех ТКО через систему сортировки отходов и снижение в два раза количества направленных на полигоны ТКО.

Напомним, что также в регионе построят два мусоросортировочных комплекса — в Рыбинском и Ростовском районах. В обоих случаях ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2025 года. В Рыбинском районе уже получено разрешение на строительство, а в Ростовском — разрабатывается проектная документация. По словам госпожи Козловой, у инвестора существует проблема с подключением к электросетям — очень большая стоимость.

Алла Чижова