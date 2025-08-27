ЮГК в первом полугодии нарастила производство золота на 2%

По итогам первого полугодия группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) увеличила производство на 2% год к году, до 5,5 тонны. На Урале производство упало на 35%, до 1,5 тонны — причиной стала приостановка в прошлом году горных работ на карьерах Ростехнадзором.

Сибирский хаб показал рост производства на 28%. В частности, «Соврудник» увеличил производство на 33%, до 3,2 тонны, на фоне запуска в мае 2024 года месторождения Высокое. На «Коммунаровском руднике» производство выросло на 13%, до 0,8 тонны.

«Менеджмент компании проводит комплексный аудит производственной деятельности, результаты которого будут раскрыты по мере окончания аудита»,— заявил президент ЮГК Семен Гринько (цитата по «Интерфаксу»).

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Она занимает четвертое место в стране по объему производства (450 тыс. унций в год), осваивает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии.

В июле контрольный пакет ЮГК перешел в собственность государства после того, как Советский районный суд Челябинска конфисковал его у бывшего владельца компании Константина Струкова по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Минфин сообщил, что контрольный пакет акций ЮГК хотят продать структуре Газпромбанка

Подробности — в материале «Ъ» «Константин Струков сдал золото».