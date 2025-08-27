Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате фермерских земель на Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жителей Сальского района Ростовской области. Речь идет о силовом и административном давлении на фермеров с целью захвата их земель. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что дело приняло затяжной характер.

Уголовное дело ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» было возбуждено в январе 2025 года после сообщений в СМИ о том, что местный предприниматель притесняет в правах фермеров. Указывалось, что подобное стало возможным при поддержке органов местной власти. Ход расследования был взят на контроль в центральном аппарате СК России.

Однако после этого ситуация не изменилась — многочисленные обращения фермеров в различные инстанции результатов не принесли, содействие пострадавшим в разрешении ситуации не оказано. К ответственности так никого и не привлекли.

О ходе и новых результатах расследования уголовного дела главе ведомства доложит руководитель СУ СК России по Ростовской области Аслан Хуаде. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Наталья Белоштейн