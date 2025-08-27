Чистая прибыль «Полюса» в первом полугодии выросла на 20%

За первое полугодие скорректированная чистая прибыль золотодобытчика «Полюс» (MOEX: PLZL) по МСФО выросла на 20% в годовом выражении, до $1,4 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 32%, до $2,7 млрд, следует из отчетности (.pdf) компании.

По итогам шести месяцев капитальные затраты компании выросли в 2,1 раза, до $932 млн. В «Полюсе» это объяснили реализацией «реализацией проектов развития и проектов роста». Показатель total cash cost (TCC) вырос на 54%, до $653 на унцию на фоне роста НДПИ. Нормализованный TCC (рассчитанный в первоначальных макропрогнозах) находится в рамках ранее озвученных $525–575 на унцию.

«Увеличение показателя TCC в годовом сопоставлении также обусловлено сохраняющейся инфляцией, индексацией зарплат, а также плановым снижением содержаний в переработке и снижением коэффициента извлечения на Олимпиаде»,— добавили в «Полюсе».

В январе-июне компания сократила выпуск золота на 11%, до 1,31 млн унций на фоне запланированного сокращения производства. Продажи золота снизились на 5%, до 1,18 млн унций.

В июле стоимость золота превысила $3400 за тройскую унцию. По прогнозу Всемирного золотого совета (WGC), во второй половине года цена драгметалла вырастет еще на 5%. Однако в случае широкомасштабного урегулирования конфликтов WGC предполагает, что цена драгметалла может упасть на 12–17%.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Золотой нестандарт».