ГК «Авангард» инвестировала в расширение производства 1,4 млрд рублей

ГК «Авангард» завершила инвестиционный проект стоимостью 1,4 млрд руб. по созданию логистического комплекса и трех производственных цехов в Шахтах. 27 августа новые мощности посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации ведомства, компания начала реализацию проекта в 2023 году при поддержке Фонда развития промышленности, получив около 500 млн руб. господдержки. Запуск трех цехов позволит нарастить выпуск влажных салфеток и нетканого материала спанлейс из полиэфирного волокна. Открытие логистического комплекса завершило формирование полного производственного цикла на шахтинском предприятии.

«Благодаря синергии всех производств компании, в том числе по выпуску трикотажного и полиэфирного штапельного полотна, Авангард достиг по сырью полной независимости от импорта. А в целом продукция Авангарда позволяет импортозаместить до 60% отечественного рынка. Это реальный вклад в технологический суверенитет не только Ростовской области, но и всей страны»,— сказал Юрий Слюсарь.

Глава региона подчеркнул социальную значимость проекта: «Созданы новые рабочие места, обеспечены дополнительные налоговые поступления, которые будут направлены на развитие социальной инфраструктуры».

