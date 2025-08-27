Ростехнадзор выявил нарушения в работе двух южных энергокомпаний

Ростехнадзор выявил нарушения в деятельности двух энергокомпаний группы «Россети» — «МЭС Юга» и «Россети Юг». Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на территориальные управления надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В «Россети Юг» претензии связаны с обеспечением надежности электроснабжения, планированием ремонтов, эксплуатацией маслонаполненного оборудования и ведением технической документации. В отношении компании и ее ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

«МЭС Юга» вменили недостаточный контроль за ремонтом оборудования подстанций и линий электропередачи. В частности, не были выполнены запланированные работы на ВЛ 500 кВ Ростовской АЭС и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС — Тихорецк. Компания и восемь сотрудников уже привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

«МЭС Юга» обслуживает более 21 тыс. км линий электропередачи и 127 подстанций 110–500 кВ в ЮФО и СКФО. «Россети Юг» обеспечивают транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также Калмыкии.

Анна Гречко