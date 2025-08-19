С начала года приставы Петербурга выдворили из России свыше 4,5 тысяч нелегалов

За пределы России из Санкт-Петербурга с начала года выдворили 4548 мигрантов. Решения в отношении 3,6 тыс. человек приняла полиция, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Судебные приставы сопроводили иностранных граждан до пограничного пункта пропуска аэропорта «Пулково». Среди выдворенных мигрантов преимущественно уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

За аналогичный период прошлого года за пределы страны выдворили 4486 человек. В целом за прошедший год Россию принудительно покинули свыше 8000 человек.

Татьяна Титаева