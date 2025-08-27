Минздрав Газы сообщил о более 300 погибших от голода

За последние сутки от голода в секторе Газа умерли 10 человек, сообщило местное министерство здравоохранения. По его данным, общее число погибших увеличилось до 313 человек. В числе жертв 119 детей. По подсчетам властей, в 2024 году от голода в Газе умерли всего 50 человек.

На прошлой неделе ООН сообщала, что положение в секторе Газа ухудшилось до пятого уровня по шкале продовольственной безопасности, что означает катастрофический голод. По оценкам организации, в июле почти половина жителей каждый день обходилась без еды. В ООН считают, что ситуацию можно было предотвратить, если бы гуманитарная помощь доставлялась вовремя. Израиль в марте приостановил поставки гумпомощи в Газу и возобновил ее только в конце июля.

