В двух районах Ростовской области введены карантинные фитосанитарные зоны

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям ввело карантинные фитосанитарные режимы в Ремонтненском и Заветинском районах Ростовской области после обнаружения очагов горчака ползучего площадью 482,9 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По информации пресс-службы, в августе 2025 года приказами управления №785 и №786 установлены карантинные фитосанитарные зоны в Валуевском и Тюльпановском сельских поселениях. Для борьбы с карантинным объектом утверждены программы локализации очагов и ликвидации популяции растения.

«В связи с введенными ограничениями запрещается вывозить и продавать продукцию, выращенную в очаге, без карантинного сертификата. Также нельзя использовать зараженную территорию для производства семенного материала и применять в качестве корма зерно, сено и солому с жизнеспособными семенами сорняка»,— пояснили в Россельхознадзоре.

Дополнительно действует запрет на выпас животных после начала плодоношения горчака, использование неперепревшего навоза в качестве удобрения и вывоз почвы за пределы очага. Карантинный режим будет отменен только при отсутствии горчака ползучего в зоне в течение трех лет.

Валентина Любашенко