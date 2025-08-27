Директор ростовской компании получил два года за взятки чиновникам Ространснадзора

УФСБ России по Ростовской области пресекло коррупционную схему с участием чиновников Ространснадзора и представителя частного образовательного учреждения. Заместители руководства МТУ Ространснадзора по ЮФО организовали получение незаконных денежных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи возбудили 12 уголовных дел по статьям о взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. К ответственности привлечены водители и руководители предприятий, которые передавали деньги за беспрепятственное оформление свидетельств ДОПОГ для себя и третьих лиц.

Против директора ООО «Ирбис» возбудили четыре уголовных дела по факту дачи взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Сальский районный суд Ростова-на-Дону назначил ему наказание в виде двух лет колонии и штраф 500 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская