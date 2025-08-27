Минтранс сообщил, когда планируется сварка первого поезда для ВСМ

Начало сварки первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ожидается в сентябре, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, проект полностью реализуется на российских технологиях.

«Те сроки, которые президент поставил, они на сегодняшний день вполне достижимы, мы находимся в графике работ»,— рассказал министр в интервью «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Ввод в эксплуатацию ВСМ Москва—Санкт-Петербург планируется 1 апреля 2028 года. Протяженность маршрута — 679 км, он пройдет по территории шести регионов. Стоимость проекта оценивалась в 2,349 трлн руб. Анонсированная цена билета по ВСМ — около 10 тыс. руб., что дороже, чем цена авиабилета и стоимость проезда на «Сапсане». Поездка по ВСМ займет чуть более двух часов.