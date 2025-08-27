Уголовное дело из-за майнинговой фермы возбудили в Богородском округе

Очередную майнинговую ферму, которая без учета потребляла электроэнергию, выявили в Нижегородской области. Она находилась на территории СНП «Солнечная долина» Богородского округа, сообщили в прокуратуре региона 27 августа.

Ущерб от функционирования оборудования с июня 2024 по июль 2025 года оценили в 4 млн руб. По материалам прокурорской проверки расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее аналогичные нарушения выявили на садовом участке в Нижнем Новгороде и в деревне Лукояновского округа.

Галина Шамберина