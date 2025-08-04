Уголовное дело из-за незаконной майнинговой фермы возбудили в Лукоянове

Деятельность еще одной майнинговой фермы пресекли в Нижегородской области. Ее обнаружили в деревне Тетюши Лукояновского округа, сообщили в региональной прокуратуре 4 августа.

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Надзорное ведомство установило, что с февраля по апрель 2025 года неустановленное лицо незаконно подключило майнинговые установки к электросетям в жилом доме на улице Лесной. От действий злоумышленника зафиксировано безучетное потребление электроэнергии на сумму более 1 млн руб.

По данному факту расследуют уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба).

Как писал «Ъ-Приволжье», еще одну майнинговую ферму, незаконно подключенную к электросетям, недавно выявили на садовом участке в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина