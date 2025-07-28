Уголовное дело завели на нижегородца из-за майнинговой фермы в СНТ

В отношении нижегородца возбудили уголовное дело из-за размещения майнинговой фермы на территории садового некоммерческого товарищества «Колос». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

По данным надзорного ведомства, из-за незаконных установок для обеспечения функционирования криптовалютных платформ зафиксировано безучетное потребление электроэнергии на сумму более 2 млн руб.

Уголовное дело квалифицировано по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Деятельность майнинговой фермы прекращена.

Галина Шамберина