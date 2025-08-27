«Новое литературное обозрение» обвинили в пропаганде запрещенного ЛГБТ

На издательство «Новое литературное обозрение» составили протокол за пропаганду ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

В суд поступил протокол на издательство по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения). По этой статье предусмотрен штраф от 800 тыс. до 1 млн руб., а также приостановка деятельности на срок до 90 суток. Дата рассмотрения протокола пока не определена.

В августе по этой же статье Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-библиотеку манги (японских комиксов) Mangalib на 14 млн руб. «Кинопоиску» был назначен штраф на 3 млн руб.