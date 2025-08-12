«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 3 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Протокол по ч.3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) находился на рассмотрении в суде с 23 июня. За что именно кинотеатр привлекли к административной ответственности — неизвестно.

«Кинопоиск» по указанной статье последний раз штрафовали в сентябре 2024 года — на 3 млн руб. До этого в сентябре онлайн-кинотеатру выписали аналогичный штраф из-за постельных сцен в фильме Гаспара Ноэ «Любовь».

Полина Мотызлевская