Суд оштрафовал онлайн-библиотеку Mangalib за пропаганду запрещенного ЛГБТ на 14 млн руб.

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-библиотеку манги (японских комиксов) Mangalib (ООО «Мангалиб») на 14 млн руб. за пропаганду ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано экстремистским в РФ и запрещено). Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд рассмотрел семь протоколов по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ. По каждому назначен штраф в 2 млн руб. Эта статья предусматривает наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних через СМИ и интернет.

Следующие слушания по делу Mangalib назначены на 28 августа и 30 сентября. На сайте клуба указано, что сервис позволяет пользователям публиковать и читать переводы японских комиксов. У Mangalib есть Telegram-канал с 83 тыс. подписчиков и страница во «ВКонтакте», на которую подписаны более 600 тыс. человек.