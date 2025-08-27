Прокуратура проконтролирует ход дела о нападении на полицейских в Москве

Московское управление прокуратуры взяло под контроль ход расследования дела, возбужденного после нападения иностранца на полицейских на Щелковском шоссе. Нападавшему вменяют посягательство на жизнь правоохранителя.

Как сообщалось ранее, фигурант бросил две бутылки с зажигательной смесью в машины МВД и ГБУ «Жилищник». Затем злоумышленник напал с ножом на полицейских, прибывших для задержания приезжего. Нападавший обезврежен и задержан, его доставят на допрос в СКР. О пострадавших не сообщалось.

По данным источников «Ъ», сотрудники МВД не стали стрелять по агрессору, так как инцидент произошел в людном месте, а на шоссе в этот момент была пробка. Отмечается, что злоумышленник вел себя неадекватно.

Никита Черненко