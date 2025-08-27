В Москве задержан мужчина, который напал на полицейских с ножом

В Москве задержали вооруженного ножом мужчину, который напал на сотрудников полиции. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Нападавшего задержали сотрудники полиции у одного из домов на Щелковском шоссе. «Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции»,— сообщили в ведомстве ТАСС.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мужчина кинул в полицейских коктейль Молотова, а затем при попытке задержать его достал нож и оказал сопротивление. По словам очевидцев, инцидент произошел около заправки.