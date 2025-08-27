Сроки окончания поисков пловца Свечникова в Турции определит береговая охрана

Сроки завершения поисков российского пловца Николая Свечникова, пропавшего после заплыва в Босфоре, определят не их организаторы, а береговая охрана Турции. Об этом глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ.

Он сообщил, что это первый случай пропажи участника соревнований за все время их проведения. При этом, как уточнил господин Караташ, в этом году заплыв проводился «с самым высоким уровнем безопасности за все годы»: в воде дежурили около 100 лодок со спасателями и один вертолет.

«Мы... не отвечаем за поисково-спасательные операции. Решение по данному вопросу примет командование береговой охраны»,— рассказал он «РИА Новости».

Николай Свечников пропал во время «Межконтинентального заплыва» через Босфор на прошлой неделе. Он был стал единственным спортсменом, не доплывшим до финиша. По словам очевидцев, россиянин пропал из виду через 500–600 м после старта. Поисково-спасательная операция проводится на всему Босфору, в ней задействовали в том числе БПЛА.