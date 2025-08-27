«РИА Новости»: в поисках пропавшего в Босфоре россиянина задействованы БПЛА

Поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего после заплыва в Босфоре, пока безрезультатны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, в поисках задействованы БПЛА, их число собеседник агентства не уточнил.

Чип, с которым пловец участвовал в массовом заплыве, подает сигнал из воды, пишет CNN Turk. Канал утверждает, что эти чипы, которые выдавали всем спортсменам, не имеют функции GPS, но могут определять, находится ли человек под водой. Однако глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ это не подтвердил.

«Чип, который мы выдавали всем участникам заплыва, лишь определяет время между заходом пловца в море и выходом из него. Других функций нет. А если бы чип подавал сигнал, то мы бы сразу его нашли»,— сказал он «РИА Новости».

Николай Свечников пропал во время «Межконтинентального заплыва» через Босфор на прошлой неделе. В заплыве принимали участие свыше 2,8 тыс. пловцов. Свечников стал единственным спортсменом, не сумевшим финишировать. По словам очевидцев, он пропал из виду через 500–600 м после старта. Поисково-спасательная операция проводится на всему Босфору, в том числе с участием водолазов и вертолета. Прокуратура стамбульского района Бейкоз планировала взять показания у знакомых россиянина.