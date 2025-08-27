Недостоверные сведения о доходах нашли у девяти кандидатов в нижегородскую думу

Избирательная комиссия выявила недостоверные сведения в документах у девяти зарегистрированных кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Они касаются расхождений в данных о доходах, недвижимости и транспорте, указано в документе избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сами сведения о доходах кандидатов избирком на своем сайте не опубликовал. С ними нижегородцы смогут ознакомиться только на информационных плакатах, которые разместят на избирательных участках.

На основании данных, поступивших от Социального фонда, расхождения в сведениях о доходах выявили у пяти кандидатов. Наибольшая сумма расхождений — у Рауля Шерозии (округ №6, КПРФ): не указано 293 тыс. руб. Указанный доход этого кандидата составляет чуть более 1 млн руб. Еще у четырех кандидатов сумма расхождений составила от 5,2 тыс. до 15,4 тыс. руб. Это Максим Афанасьев (округ №8, КПРФ), Константин Денисов (округ №7, «Новые люди»), Евгений Макарычев (№6, «Новые люди»), Павел Широбоков (№5, КПРФ). Указанные доходы этих кандидатов составляют от 65,8 тыс. руб. до 856 тыс. руб.

У Никиты Рябова (№5, «Партия пенсионеров») расхождения выявили на основании данных от ФНС. Указанный доход составил 19,2 тыс. руб., неуказанный — 361,3 тыс.

Сергей Абакумов (№24, «Партия пенсионеров») не указал один земельный участок, Кирилл Гриднев (№22, «Новые люди») — два объекта недвижимости. Также у последнего не совпали сведения по транспортным средствам

Алексей Столяров (№21, ЛДПР) указал площадь земельного участка в СНТ 15 кв. м вместо 1,5 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», на 39 мандатов сейчас претендуют 224 человека. В избирательные фонды кандидатов, по состоянию на 22 августа, поступило 56,6 млн руб.

Ирина Швецова