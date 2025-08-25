Три кандидата снялись с выборов в нижегородскую думу после регистрации

Три партийных кандидата в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва, прошедших регистрацию, отказались от дальнейшего участия в выборах. Такие сведения содержатся в информационной системе избиркома по данным на 25 августа 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выбыли после регистрации кандидат от «Партии пенсионеров» Сергей Абакумов (округ №24), кандидат от «Единой России» Кристина Закиева (округ №25) и кандидат от «Новых людей» Антонина Марунина (округ №15).

Всего на выборы выдвигались 242 кандидата от восьми партий и самовыдвиженцы. Регистрацию прошли 227 представителей шести партий, сейчас их осталось 224.

Семь человек утратили статус выдвинутого кандидата до попытки агрегироваться. Это оба представителя «Яблока» Иван Аверин (округ №25) и Ян Кондратенко (№26), а также самовыдвиженцы Татьяна Власова (№31), Алла Клочкова (№26), Игорь Кузнецов (№39), Дмитрий Орлов (№9) и Александр Рузанов (№29),

Девяти кандидатам отказали в регистрации. Это самовыдвиженцы Дмитрий Ермолаев (№33) и Ринат Фехретдинов (№39), а также все кандидаты от партии «Родина»: Светлана Аверьянова (№31), Илья Афанасьев (№12), Анжела Багаева (№35), Арина Филякова (№2), Валерий Черемин (№20), Виктор Шамов (№13).

Продолжают участие в выборах кандидаты от ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Партии пенсионеров» и «Новых людей».

Ирина Швецова