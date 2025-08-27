В Татарстане авиакомпанию оштрафовали на 21 тыс. руб. за ненадлежащее оказание услуг пассажирам в аэропорту Казани. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане авиакомпанию оштрафовали за 9-часовую задержку рейса

В июне 2025 года в аэропорту Казани по вине авиакомпании произошла задержка рейса в Москву. Время ожидания вылета составило более девяти часов, при этом авиакомпания своевременно не обеспечила пассажирам размещение в гостинице.

По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек авиакомпанию к административной ответственности по статье 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Размер штрафа составил 21 тыс. руб.

Ранее житель Набережных Челнов выиграл суд против Turkish Airlines и получил компенсацию в размере 965 тыс. руб. за отмененные авиабилеты.

В августе 2025 года Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу ужесточить ответственность иностранных авиакомпаний за нарушение прав российских пассажиров. Поводом стала недозагрузка багажа на рейсах Turkish Airlines, которая объяснила это необходимостью увеличения запаса топлива из-за закрытий аэропортов.

Анар Зейналов