Turkish Airlines нагружают ответственностью

В Общероссийском объединении пассажиров (ООП) предложили на законодательном уровне сокращать число рейсов зарубежных авиакомпаний за систематическое нарушение прав российских пассажиров. Поводом стала очередная недозагрузка багажа на рейсах Turkish Airlines в прошедшие выходные 9-10 августа. Авиакомпания с начала лета перестала загружать весь багаж при полетах в Россию, объясняя это необходимостью увеличения запаса топлива из-за закрытий аэропортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Turkish Airlines объясняет неполную загрузку багажа на рейсы в Россию необходимостью иметь максимальный запас топлива

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu Agency / Getty Images Turkish Airlines объясняет неполную загрузку багажа на рейсы в Россию необходимостью иметь максимальный запас топлива

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu Agency / Getty Images

ООП предложит Минтрансу ужесточить ответственность иностранных авиакомпаний за нарушение прав российских пассажиров. Речь идет о непредоставлении питания при длительных задержках рейсов и намеренной недозагрузке багажа на рейсы. Об этом “Ъ” рассказал руководитель ООП, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. Поводом стала очередная недозагрузка багажа авиакомпанией Turkish Airlines в минувшие выходные на рейсах во Внуково.

Но, как подчеркнул господин Зотов, повысить ответственность следует для всех международных авиакомпаний, «пренебрегающих правами пассажиров».

Объединение предлагает формализовать и вписать в российское воздушное законодательство такой вид ответственности за подобные инциденты, как сокращение частотности рейсов иностранных перевозчиков в случае повторения нарушений. В ООП считают, что такую меру реагирования следует вводить по завершении высокого сезона — например, с началом осенне-зимнего расписания или с января. Предложение, по словам Ильи Зотова, будет направлено авиавластям в ближайшие дни.

Претензии к ряду иностранных перевозчиков, в частности к Turkish Airlines и Egypt Air, у пассажиров начались на фоне майских коллапсов из-за временного закрытия аэропортов. Пассажиры жаловались, что им не предоставляли питание и гостиницу при длительных задержках или вовсе не выпускали из самолета. А Turkish Airlines начала не полностью загружать багаж на рейсах в РФ, что позже объясняла необходимостью обеспечить максимальный запас топлива.

В июне Росавиация сообщала, что готовит уведомление в адрес Turkish Airlines о недопустимости таких нарушений, тогда обсуждалась возможность сокращения числа рейсов. Проверку из-за недозагрузки багажа на рейсах в Санкт-Петербург начала Северо-Западная транспортная прокуратура. 1 августа замминистра транспорта Владимир Потешкин рассказывал, что Минтранс провел консультации с авиавластями Турции, которые обещали решить проблему. Но, как сообщили во Внуково, с 9 на 10 августа авиакомпания снова не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи. Багаж был направлен позже дополнительным рейсом.

«После совещаний в Росавиации и Минтрансе перевозчик продемонстрировал лишь незначительные улучшения, тогда как проблема остается системной и действующее законодательство не соблюдается»,— подчеркивает Илья Зотов.

Господин Зотов добавляет, что, «как показала практика, пассажирам не удается достучаться до иностранных авиакомпаний в частном порядке», а мера в виде сокращения числа рейсов может послужить стимулом для прекращения нарушений.

В Минтрансе и Росавиации от комментариев воздержались, Turkish Airlines оперативно не ответила на запрос “Ъ”.

Один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе поддержал инициативу, отмечая, что Turkish Airlines не в первый раз «демонстрирует негативное отношение к пассажирам из РФ». Он напомнил, что в 2024 году авиакомпания не допускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, мотивируя отказ отсутствием багажа, обратных билетов или отсутствием истории поездок в загранпаспорте.

Но и несколько источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, полагают, что ужесточение не будет иметь смысла и обернется лишь удорожанием билетов оставшихся на направлении авиакомпаний в случае сокращения емкостей. Недозагрузка багажа в пользу увеличения запаса топлива — осознанная политика авиакомпании, которая объяснила Минтрансу, что в случае объявления «Ковров» будет возвращаться в турецкие аэропорты базирования, поясняет один из источников “Ъ”. По его словам, перевозчик объясняет это соображениями безопасности и требованиями участия в Star Alliance.

Впрочем, с другими участниками этого альянса Air China и Egyptair, летающими в РФ, подобных проблем с багажом не возникает.

Поэтому другой, близкий к Минтрансу источник “Ъ” объясняет действия турецкого перевозчика желанием избежать проблем с переработками экипажа и необходимостью их замены при долгих задержках в РФ.

Кроме того, продолжает он, проблема связана с долгой процедурой прохождения таможенного контроля при разгрузке пассажиров на запасных аэродромах. Все усугубляется тем, что граждан РФ не могут поселить в российские гостиницы с загранпаспортами. Таким образом, перевозчик выбирает возврат в Турцию и продолжит это делать, заключает собеседник “Ъ”.

С учетом сложностей в транспортной логистике в туристическом сообществе предлагают пассажирам летать с ручной кладью, но обычно на курортно-туристических направлениях это невозможно, говорит председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин. Пассажирам же транзитных рейсов предлагают варианты с увеличением временем стыковки с традиционных трех-четырех часов до минимум шести часов, включая стоповер с ночевкой, продолжает он. Особенно, по словам эксперта, это актуально при оформлении перевозки на разных бланках, когда перевозчик не несет ответственности за опоздание на стыковочный рейс.

Айгуль Абдуллина