Житель Набережных Челнов отсудил у Turkish Airlines 965 тысяч рублей

Житель Набережных Челнов выиграл суд против Turkish Airlines и получил компенсацию в размере 965 тыс. руб. за отмененные авиабилеты и причиненный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

3 февраля 2025 года между истцом и АО «Тюр Хафа Йоллары» (Turkish Airlines) был заключен договор воздушной перевозки по маршруту Казань — Стамбул — Сан-Паулу — Стамбул — Казань стоимостью 158 тыс. руб. Накануне вылета авиакомпания в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора и аннулировала билеты, не вернув деньги в полном размере. Пассажиру пришлось приобретать билеты другой авиакомпании за 260 тыс. руб.

Суд взыскал с Turkish Airlines 261 тыс. руб. за неоказанные услуги, 109 тыс. руб. убытков, 453 тыс. руб. компенсации за задержку перевозки, 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 135 тыс. руб. штрафа.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее Объединение общественных потребителей предложило Минтрансу ужесточить ответственность иностранных авиаперевозчиков, включая сокращение частоты рейсов за повторные нарушения. Поводом стала очередная недогрузка багажа Turkish Airlines на рейсах в московский аэропорт Внуково.

