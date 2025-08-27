ФАС выявила монопольно высокие цены на воду в аэропорту Сургута

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в установлении цен на воду в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) и московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Признаки нарушения выявлены в ходе масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 млн человек в год»,— говорится в сообщении ФАС.

Проверка в аэропорту Сургута установила, что АО «Аэропорт Сургут» занимает доминирующее положение на рынке и имеет долю 100% в стерильной зоне. Ханты-Мансийское УФАС выявило признаки необоснованно завышенных цены на бутилированную воду.

Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Аэропорт Сургут» из-за установления монопольно высоких цен на товары. Если этот факт подтвердится, компания должна будет выплатить административный штраф по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ. Сумма штрафа для юридических лиц, согласно кодексу, составляет от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Ранее проверка стоимости воды прошла в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Местное управление ФАС не выявило нарушений, заявив, что ни одна компания не занимает доминирующего положения на рынке, а пассажирам доступны фонтанчики с питьевой водой либо, в случае задержки рейса, кулеры, установленные администрацией аэропорта.

Анна Капустина