ФАС не нашла нарушений в ценах на воду в аэропорту Кольцово

Проблема цен на воду в стерильной зоне аэропорта Кольцово не стоит, а нарушений антимонопольного законодательства там выявлено не было. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Шалабодов пояснил, что доступ к питьевой воде у вылетающих есть — в стерильной зоне установлены фонтанчики с чистой водой, а для пассажиров, рейс которых задержали, доступны кулеры. При этом, по словам руководителя УФАС, высокая цена на воду обусловлена не только закупочными ценами, но и необходимостью проводить досмотр всей продукции на въезде в зону, арендными ставками в аэропорту.

Несмотря на то, что УФАС проверяло только цены на воду, Дмитрий Шалабодов предположил, что цены на другую продукцию обусловлены теми же факторами. Он добавил, что ни одна из торгующих компаний не занимает доминирующего положения на рынке. «Все предприниматели, которые там работают, попадают в так называемое исключение на рынке. Они имеют выручку ниже 800 млн руб., поэтому на них действует антимонопольный иммунитет»,— сказал господин Шалабодов. Сговора по установлению цены выявлено не было.

Анна Капустина