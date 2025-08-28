Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Итоги общероссийского конкурса общественного признания «Русского общества оценщиков» «Лидеры оценки — 2024»

Номинация Наименование компании
Крупные компании с численностью штатных оценщиков от 15 человек
«Лидер по оценке квартир в Москве и Московской области» Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
«Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Аверс»
«Профессионализм и опыт команды» Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
«Лидер по оценке бизнеса и нематериальным активам» Группа компаний «Евроэксперт»
«Лидер по оценке квартир» Общество с ограниченной ответственностью «Независимый консалтинговый центр Эталонъ»
«Лидер по оценке движимого имущества» Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллектИнвестСервис»
«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «Русская служба оценки»
«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки»
«Лидер по оценке прав требования по кредитным обязательствам» Консалтинговая группа «2Б Диалог»
Средние компании с численностью штатных оценщиков от 5 до 15 человек
«Лидер по оценке недвижимости» ООО «Финкон Эксперт»
«Лидер по оценке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Петербургская недвижимость»
«Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания Юрдис»
«Лидер по оценке недвижимости в Сибирском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский оценщик»
«Вклад в развитие отрасли» Общество с ограниченной ответственностью «Ко-Инвест»
«Лидер по оценке машин и оборудования» Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания ПСВ»
«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «РостЭкспертОценка»
«Лидер по участию в судебных экспертизах» ООО «АФК Концепт»
«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» ООО «Форпост Солюшнс»
«Лидер по оценке транспортных средств» Общество с ограниченной ответственностью «Московская служба экспертизы и оценки»
«Лидер по оценке недвижимости в Московской области» ООО «Компания оценки и права»
«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки Радар»
«Лидер по оценке бизнеса» Общество с ограниченной ответственностью «АйБи-Консалт»
Небольшие компании с численностью штатных оценщиков до 5 человек
«Лидер по оценке недвижимости в Центральном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания ВарМи»
«Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Бюро технической инвентаризации и оценки»
«Профессионализм и опыт команды» Общество с ограниченной ответственностью АКОМ
«Лидер по оценке недвижимости в Южном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Центр Аналитик»
«Лидер по оценке недвижимости в Дальневосточном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития инвестиций»
«Лидер по оценке недвижимости в Сибирском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры и консультанты»
«Лидер по оценке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр Эксперт-Оценка»
«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и права Визит»
«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «Евро Аудит Групп»
«Лидер по участию в судебных экспертизах» Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата»
«Лидер по оценке движимого имущества» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертиз»
«Лидер по оценке недвижимости в Московской области» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа Формула успеха»
«Лидер по оценке бизнеса» ООО «Главэкспертоценка»

Новости компаний Все