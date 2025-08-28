Итоги общероссийского конкурса общественного признания «Русского общества оценщиков» «Лидеры оценки — 2024»

|Крупные компании с численностью штатных оценщиков от 15 человек
|«Лидер по оценке квартир в Москве и Московской области»
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
|«Лидер по оценке недвижимости в Москве»
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Аверс»
|«Профессионализм и опыт команды»
|Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
|«Лидер по оценке бизнеса и нематериальным активам»
|Группа компаний «Евроэксперт»
|«Лидер по оценке квартир»
|Общество с ограниченной ответственностью «Независимый консалтинговый центр Эталонъ»
|«Лидер по оценке движимого имущества»
|Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллектИнвестСервис»
|«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018»
|Общество с ограниченной ответственностью «Русская служба оценки»
|«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки»
|«Лидер по оценке прав требования по кредитным обязательствам»
|Консалтинговая группа «2Б Диалог»
|Средние компании с численностью штатных оценщиков от 5 до 15 человек
|«Лидер по оценке недвижимости»
|ООО «Финкон Эксперт»
|«Лидер по оценке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Петербургская недвижимость»
|«Лидер по оценке недвижимости в Москве»
|Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания Юрдис»
|«Лидер по оценке недвижимости в Сибирском федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский оценщик»
|«Вклад в развитие отрасли»
|Общество с ограниченной ответственностью «Ко-Инвест»
|«Лидер по оценке машин и оборудования»
|Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания ПСВ»
|«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018»
|Общество с ограниченной ответственностью «РостЭкспертОценка»
|«Лидер по участию в судебных экспертизах»
|ООО «АФК Концепт»
|«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018»
|ООО «Форпост Солюшнс»
|«Лидер по оценке транспортных средств»
|Общество с ограниченной ответственностью «Московская служба экспертизы и оценки»
|«Лидер по оценке недвижимости в Московской области»
|ООО «Компания оценки и права»
|«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки Радар»
|«Лидер по оценке бизнеса»
|Общество с ограниченной ответственностью «АйБи-Консалт»
|Небольшие компании с численностью штатных оценщиков до 5 человек
|«Лидер по оценке недвижимости в Центральном федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания ВарМи»
|«Лидер по оценке недвижимости в Москве»
|Общество с ограниченной ответственностью «Бюро технической инвентаризации и оценки»
|«Профессионализм и опыт команды»
|Общество с ограниченной ответственностью АКОМ
|«Лидер по оценке недвижимости в Южном федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Центр Аналитик»
|«Лидер по оценке недвижимости в Дальневосточном федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития инвестиций»
|«Лидер по оценке недвижимости в Сибирском федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры и консультанты»
|«Лидер по оценке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр Эксперт-Оценка»
|«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе»
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и права Визит»
|«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018»
|Общество с ограниченной ответственностью «Евро Аудит Групп»
|«Лидер по участию в судебных экспертизах»
|Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата»
|«Лидер по оценке движимого имущества»
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертиз»
|«Лидер по оценке недвижимости в Московской области»
|Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа Формула успеха»
|«Лидер по оценке бизнеса»
|ООО «Главэкспертоценка»