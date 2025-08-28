Итоги общероссийского конкурса общественного признания «Русского общества оценщиков» «Лидеры оценки — 2024»

Номинация Наименование компании Крупные компании с численностью штатных оценщиков от 15 человек «Лидер по оценке квартир в Москве и Московской области» Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» «Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Аверс» «Профессионализм и опыт команды» Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» «Лидер по оценке бизнеса и нематериальным активам» Группа компаний «Евроэксперт» «Лидер по оценке квартир» Общество с ограниченной ответственностью «Независимый консалтинговый центр Эталонъ» «Лидер по оценке движимого имущества» Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллектИнвестСервис» «Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «Русская служба оценки» «Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки» «Лидер по оценке прав требования по кредитным обязательствам» Консалтинговая группа «2Б Диалог» Средние компании с численностью штатных оценщиков от 5 до 15 человек «Лидер по оценке недвижимости» ООО «Финкон Эксперт» «Лидер по оценке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Петербургская недвижимость» «Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания Юрдис» «Лидер по оценке недвижимости в Сибирском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский оценщик» «Вклад в развитие отрасли» Общество с ограниченной ответственностью «Ко-Инвест» «Лидер по оценке машин и оборудования» Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания ПСВ» «Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «РостЭкспертОценка» «Лидер по участию в судебных экспертизах» ООО «АФК Концепт» «Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» ООО «Форпост Солюшнс» «Лидер по оценке транспортных средств» Общество с ограниченной ответственностью «Московская служба экспертизы и оценки» «Лидер по оценке недвижимости в Московской области» ООО «Компания оценки и права» «Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки Радар» «Лидер по оценке бизнеса» Общество с ограниченной ответственностью «АйБи-Консалт» Небольшие компании с численностью штатных оценщиков до 5 человек «Лидер по оценке недвижимости в Центральном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания ВарМи» «Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Бюро технической инвентаризации и оценки» «Профессионализм и опыт команды» Общество с ограниченной ответственностью АКОМ «Лидер по оценке недвижимости в Южном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Центр Аналитик» «Лидер по оценке недвижимости в Дальневосточном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития инвестиций» «Лидер по оценке недвижимости в Сибирском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры и консультанты» «Лидер по оценке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр Эксперт-Оценка» «Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и права Визит» «Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «Евро Аудит Групп» «Лидер по участию в судебных экспертизах» Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата» «Лидер по оценке движимого имущества» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертиз» «Лидер по оценке недвижимости в Московской области» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа Формула успеха» «Лидер по оценке бизнеса» ООО «Главэкспертоценка»