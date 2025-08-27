В Ростовской области продажу алкоголя запретят 1 сентября

На территории Ростовской области 1 сентября установят полный запрет розничной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в барах, кафе, ресторанах и других объектах общепита. Условием является употребления алкоголя только в залах обслуживания.

Нарушение запрета влечет за собой привлечение к административной ответственности и административному штрафу до 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Мария Хоперская