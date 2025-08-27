В Ростовской области средний чек по ипотеке вырос до 4,5 млн рублей

За семь месяцев 2025 года жители Ростовской области получили 7,5 тыс. ипотечных кредитов на 33,6 млрд руб. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙ.ДОН со ссылкой на заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антона Усачева.

По информации эксперта, почти половину займов — 3,4 тыс. кредитов на 15,5 млрд руб. — оформили граждане до 35 лет. За год доля молодежи увеличилась на 4%, а средняя сумма кредита выросла с 3,4 млн руб. до 4,5 млн руб.

«Чаще всего ипотеку берут граждане в возрасте 30–35 лет (54%), на втором месте — 25–30 лет (33%), до 25 лет — 13%. Молодые заемщики стали увереннее в финансах и чаще выбирают просторное жилье. Ипотека для них — инвестиция в комфорт и стабильность»,— отметил Антон Усачев.

Наиболее востребованной стала семейная ипотека — 78% от всех выдач. Интерес к этой программе за год увеличился более чем на 30%. Также популярны IT-ипотека (1,6%) и займы на жильё в новых территориях (1,2%).

По мнению эксперта, семейная ипотека превратилась в главный драйвер рынка после завершения господдержки и продолжает набирать популярность у молодых семей.

Валентина Любашенко